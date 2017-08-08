Британцы смогут требовать удаления своих личных данных из соцсетей и онлайн-магазинов

Новое законодательство, предоставляющее людям такое право, будет предложено правительством этим летом

Подобные планы были выдвинуты премьер-министром Терезой Мэй еще во время избирательной компании. Тогда речь шла о праве на удаление постов в соцсетях, которые были опубликованы пользователем еще в детстве. С тех пор к обещанным изменениям в законодательстве прибавилось и право на удаление любых персональных данных, предоставленных пользователем компании или социальной сети.

В Великобритании действует «право быть забытым», согласно которому люди могут просить поисковые системы не отображать новости, касающиеся их личной жизни. Мэтт Хэнкок, министр по цифровым технологиям, называет новый закон «правом быть забытым» компаниями, которые больше не смогут безгранично использовать данные людей просто потому, что они не убрали дефолтные «галочки» в Интернете.

Кроме того, теперь Управление Информационного Комиссара сможет накладывать более жесткие штрафы за нарушение законодательства о защите данных — их размер может достигать до 17 млн фунтов, или 4% от общего оборота.

После принятия законопроекта, он заменит действующий закон о защите данных и будет соответствовать нормам ЕС, чтобы информация могла беспрепятственно передаваться за границу после Brexit. СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, во сколько Brexit обойдется британским банкам. Расходы связаны с тем, что большинство финучреждений хотят перегруппировать различные виды деятельности в разные точки Европы.

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По материалам theguardian.com