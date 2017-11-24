В сети биткоина состоялся хардфорк Bitcoin Diamond

Сегодня, 24 ноября, в сети биткоина состоялся хардфорк Bitcoin Diamond, инициаторами которого стала группа анонимных разработчиков.

В твиттере проекта появилось сообщение о том, что хардфорк состоялся на блоке 495866 и новую криптовалюту уже поддерживает 28 бирж, включая OKEx, CEX.com и другие относительно небольшие и малоизвестные торговые площадки. Криптовалюта торгуется под тикером BCD.

$BCD BORN !!! At Nov.24 GMT 9:20am !!!

Bitcoin Diamond ($BCD) successfully forked at block height 495866 and 28 global exchanges launched !! pic.twitter.com/6dpjLhmZeX — Bitcoin Diamond (@BitcoinDiamond_) 24 ноября 2017 г.

Личности разработчиков Bitcoin Diamond неизвестны, однако известно, что их всего трое: “EVEY”, “007” и еще один человек, который не раскрыл даже псевдоним.

Bitcoin Diamond не имеет страницы на GitHub и ранее ни одна торговая площадка не добавляла фьючерсы на новый форк.

По словам разработчиков, от первой криптовалюты Bitcoin Diamond отличается увеличенным в десять раз максимальным объемом эмиссии, размером блока в 8 Мб, а также другим алгоритмом майнинга (оптимизированный X13; рассчитан на GPU). Также на сайте проекта указано, что в Bitcoin Diamond реализована защита от повторного воспроизведения и поддержка SegWit.

Разработчики обещают в скором времени опубликовать код на GitHub, но в официальном Telegram-канале активность почти отсутствует.

В связи с запретом ICO китайскими властями, многие разработчики рассматривают создание форков биткоина в качестве новой модели привлечения средств, пользуясь известностью оригинального биткоина и желанием его держателей получить соответствующее количество новых монет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинская криптобиржа BTC TRADE UA приостановила торги. Пользователи сообщают о «зависших» транзакциях.

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По материалам forklog.com