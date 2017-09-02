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Цена Bitcoin впервые в истории превысила $5000

02.09.2017 12:46

После того, как криптовалюта побила очередной рекорд, цена начала снижаться

Цена Bitcoin

Стоимость биткоин достигла максимальной отметки Фото: taringa.net

Сегодня, 2 сентября, индекс цен на биткоин на портале CoinDesk (BPI) достиг отметки в 5 013,91 долларов США в 02:25 по UTC (Всемирное координированное время). Такой показатель сохранялся в течение следующих 10 минут торгов. Затем цена опустилась ниже отметки в 5000 долларов. На момент написания новости (12-45, UTC+3), индекс цен на самую популярную криптовалюту опустился до 4694 долларов.

Рост цен обусловлен всплеском активности на китайской бирже OKCoin. Там стоимость 1 BTC достигла  5 149 долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Неделю назад биткоин торговался  в диапазоне от 4 340 до 4 370 долларов. Во вторник был зафиксирован недельный минимум в 4 221,44 доллара. Тем не менее, в последние несколько дней цены на криптовалюту снова пошли вверх, преодолевая рубеж  в 4 800 долларов.

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Рубрики: BitcoinМирНовости
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