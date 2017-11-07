Цена биткоина достигнет новых высот и стабилизируется — Goldman Sachs

В крупнейшей инвестиционной компании США, Goldman Sachs, дали свой прогноз курса криптовалюты

Ввиду стремительного роста курса биткоина за последние несколько недель инвесторы задаются вопросом, когда же все-таки курс криптовалюты стабилизируется и на какой отметке? Аналитики крупнейшей в мире инвестиционной компании, Goldman Sachs, считают, что цена биткоина остановится и задержится на уровне 8 тыс долларов за монету.

За прошедшие несколько недель курс биткоина с легкостью преодолел отметки в 5, 6 и 7 тыс долларов. Однако, согласно прогнозам аналитиков Goldman Sachs, криптовалюта имеет все шансы достичь и задержаться на отметке 8 тыс долларов за 1BTC.

По мнению вице-президента Goldman Sachs Шеба Джафари, цена биткоина стабилизируется на уровне $7941, после чего поднимется еще выше.

Напомним, в июле, аналитики Goldman Sachs озвучивали прогноз, согласно которому биткоин должен был достигнуть уровня 4 тыс долларов за монету, что в итоге и произошло.

На момент публикации материала курс биткоина составлял 7034 доллара за монету.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что для одной биткоин-транзакции нужно столько же энергии, сколько жилому дому на неделю. Невероятный скачок цены Bitcoin до отметки в $7500 привел к росту общего потребления электроэнергии, так как пользователи во всем мире все активнее используют энергозатратные компьютеры для майнинга криптовалюты.

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По материалам cointelegraph.com