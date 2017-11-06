Для одной биткоин-транзакции нужно столько же энергии, сколько жилому дому на неделю

Подорожание биткоина привело к росту потребления электроэнергии

Невероятный скачок цены Bitcoin до отметки в $7500 привел к росту общего потребления электроэнергии, так как пользователи во всем мире все активнее используют энергозатратные компьютеры для майнинга криптовалюты.

Криптоаналитик Алекс Де Врис, также известный как Digiconomist, подсчитал, что с нынешними ценами биткоин-майнерам было бы выгодно расходовать более 24 тераватт-часов электроэнергии в год, поскольку им приходится решать все более сложные криптографические головоломки, чтоб добыть больше биткоинов. Примерно столько же использует за год Нигерия — страна с населением в 186 млн человек.

По подсчетам, в среднем майнерами используется около 215 киловатт-часов питания для каждой биткоин-транзакции (в настоящее время их около 300 тыс в день). Учитывая то, что средняя американская семья потребляет 901 кВтч в месяц, каждый трансфер биткоина задействует столько энергии, сколько хватило бы на обеспечение комфортабельного дома почти на неделю.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что японские криптомайнеры смогут экономить на электроэнергии. Одна из компаний, занимающаяся возобновляемой энергией, предлагает фиксированную цену на электричество для майнеров.

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По материалам motherboard.vice.com