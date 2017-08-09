Цена Ethereum подскочила до максимального за последний месяц уровня

Цена Ethereum, второй по капитализации криптовалюты, снова достигла отметки в $300

Согласно данным Coinmarketcap, сегодня утром цена эфира поднялась выше $300, достигнув показателя в $307.

Это случилось впервые с 30 июня. С того дня цена актива начала опускаться после рекордов, установленных в начале месяца благодаря волне первичных размещений монет (ICO) на платформе.

Таким образом, Ethereum отошел от своего недавнего спадного тренда. За последнюю неделю цена монеты увеличилась более чем на 35%, по сравнению с $227 долл в начале торгов 2 августа.

В то же время, цена биткоина находится на уровне (или близка к уровню) рекордных максимумов. Так, вчера биткоин установил очередной рекорд, впервые поднявшись выше $3500.

Рост основных активов повысил общий уровень рыночной капитализации криптовалют. На момент публикации она составила $122 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупная американская биржа вскоре начнет торговать биткоин-деривативами. CBOE Futures Exchange планирует предложить фьючерсы в четвертом квартале этого года или в начале 2018 года.

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По материалам coindesk.com