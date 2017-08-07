Крупная американская биржа вскоре начнет торговать биткоин-деривативами

Крупнейшая в США Чикагская биржа опционов (CBOE) запустит торги биткоин-деривативами к началу следующего года

CBOE Futures Exchange (CFE) планирует предложить фьючерсы в четвертом квартале этого года или в начале 2018 года.

Джон Дитерс, главный специалист по стратегическим вопросам CBOE Holdings, сообщил, что после рассмотрения Комиссией по торговле товарными фьючерсами США биткоин-фьючерсы будут доступны как институциональным, так и розничным инвесторам.

24 июля Комиссия по торговле товарными фьючерсами США официально разрешила LedgerX, нью-йоркской торговой и клиринговой платформе для цифровых валют, торговать криптовалютными опционами и деривативами.

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Ранее сообщалось о том, что еще один регулятор приравняет токены ICO к ценным бумагам. Валютное управление Сингапура (MAS) опубликовало заявление по поводу первичного размещения монет.

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По материалам cnbc.com