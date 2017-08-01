Еще один регулятор приравняет токены ICO к ценным бумагам

Валютное управление Сингапура (MAS) опубликовало заявление по поводу первичного размещения монет

Регулятор сообщил, что рассматривает некоторые токены как ценные бумаги в зависимости от их базовой основы и контекста их выпуска. Аналогичную позицию на прошлой неделе выразила Комиссия по ценным бумагам и биржам США.



Первичные размещения монет, которые подпадают под эти определения, будут подлежать лицензированию.

Как и американские коллеги, уполномоченные лица MAS решили, что компании, которые позволяют обменивать токены ICO, также подлежат санкционированию. Кроме того, платформы, осуществляющие вторичную торговлю такими токенами, также должны быть одобрены или признаны MAS.

Валютное управление Сингапура также рекомендует потенциальным эмитентам токенов обращаться за юридическими консультациями к ним или другим инстанциям.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что стартапы заработали рекордную сумму на ICO. Средства, привлеченные во время ICO, намного превысили венчурные инвестиции в молодые компании.

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По материалам coindesk.com