Цена криптовалюты Dash рекордно выросла

Девятая по капитализации криптовалюта Dash достигла рекордной цены в $245

В последнее время популярная цифровая валюта Dash демонстрирует стабильный рост. В частности, на дневном графике Dash/USDT криптобиржи Poloniex можно увидеть, что цена криптовалюты достигла рекордно высоких значений.

Лишь за последние сутки средневзвешенный курс Dash вырос более чем на 13%. Капитализация криптовалюты превысила $1,8 млрд.

По суточному объему торгов криптовалюта Dash находится на 8 месте. Примечательно, что наибольшим спросом эта цифровая валюта пользуется на бирже Bithumb, где она торгуется в паре с южнокорейской воной.

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Ранее сообщалось о том, что крупная криптобиржа прекращает обслуживать пользователей из США. Гонконгская биржа Bitfinex объявила, что откажется от обслуживания американского рынка в течение 90 дней.

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По материалам forklog.com