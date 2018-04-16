Отказ от инвестиций: Deutsche Bank оценит стоимость ухода из бизнеса

Какие последствия для Deutsche Bank влечет сворачивание инвестбанкинга

Европейский центральный банк (ЕЦБ) обратился к руководству крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank с просьбой оценить потенциальный ущерб от завершения инвестиционных банковских операций.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на свой конфиденциальный источник.

Согласно информации собеседника Reuters, цель этого требования — оценить, как изменится стоимость бизнеса Deutsche Bank на рынках капитала и деривативов, если банку необходимо будет внезапно покинуть этот сектор. Такой шаг вовсе не связан с переходом в топ-менеджмент Кристиана Зевинга, которого в прошлое воскресение назначили исполнительным директором Deutsche Bank вместо Джона Крайана.

В Deutsche Bank утверждают, что они «регулярно» рассчитывают последствия сворачивания деятельности в торговой среде, чтобы потом представить эти данные финансовым регуляторам.

Об исследованиях Deutsche Bank по запросу ЕЦБ впервые сообщила ежедневная немецкая газета «Sueddeutsche Zeitung». Позже другие кредиторы тоже столкнутся с подобными требованиями.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что немецкий Deutsche Bank больше не входит в топ-15 крупнейших частных банков мира. Доходы его подразделения по частному банковскому обслуживанию упали на 28% по сравнению с предыдущим годом.

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По материалам reuters.com.