Центробанк Индии рассматривает создание цифровой рупии

Регулятор ищет альтернативу ведущей криптовалюте

Индийский центральный банк, Reserve Bank of India (RBI), рассматривает возможность выпуска собственной цифровой фиатной валюты в качестве альтернативы биткоину.

Банк выразил свое недовольство биткоином и другими криптоактивами, назвав их «частными валютами».

Индийский центральный банк постоянно выпускает предупреждения относительно использования цифровых валют, включая биткоин. По мнению банка, они несут потенциальные финансовые, потребительские и правовые риски, а также не являются безопасными.

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Ранее сообщалось о том, что цена биткоина опустилась до трехнедельного минимума. Впервые с середины 2017 года биткоин не продемонстрировал прироста за месяц.

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По материалам cointelegraph.com