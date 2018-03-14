Центробанкам рекомендуют воздержаться от выпуска цифровых валют

Цифровые валюты центральных банков могут коренным образом изменить способы предоставления денег

Банк международных расчетов (BIS) рекомендует центральным банкам воздержаться от эмиссии собственных цифровых валют для широкой публики.

BIS объяснил предостережение тем, что несмотря на возможную перспективность эмитированной банками цифровой валюты для оптовых рынков, массовый доступ к ней повлияет на финансовую стабильность и денежно-кредитную политику.

Бенуа Керэ

председатель комитета BIS по платежам и рыночным инфраструктурам (CPMI)

Центральные банки во всем мире серьезно изучают вопрос о том, могут ли цифровые валюты, поддерживаемые центральными банками, использоваться в качестве законного платежного средства наряду с купюрами и монетами.

Исследования, проведенные Банком Канады, показывают, что цифровая валюта центрального банка может стать более дешевой и простой в использовании альтернативой наличным и картам. Тем не менее, в исследовании отмечается, что переход от банковских депозитов к цифровым валютам центральных банков может также повлиять на банковское финансирование и предоставление кредитов, что может нанести вред финансовой стабильности.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что вскоре выпустят первую в мире коллекционную цифровую монету. Коллекционную криптомонету намерен выпустить Центральный банк Литвы.

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По материалам plusworld.ru