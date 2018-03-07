Вскоре выпустят первую в мире коллекционную цифровую монету

Центральный банк Литвы намерен выпустить первую в мире коллекционную криптомонету
Банк Литвы собирается выпустить единственную в своем роде цифровую коллекционную монету уже в этом году. Монета будет разработана с использованием блокчейна или аналогичных технологий.
Чтобы выбрать базовую технологию и конкретные решения для развития, Банк Литвы организует хакатон, объединяя технические компании и IT-специалистов со всего мира. Ожидается, что он состоится уже в мае.
Правление Банка Литвы уже решило включить будущую цифровую монету в официальный план выпуска на 2018 год.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что в одной из стран криптовалюты теперь продают в газетных киосках. Жители Австралии теперь могут покупать биткоины и Ether в газетных киосках.
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