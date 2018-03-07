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Вскоре выпустят первую в мире коллекционную цифровую монету

07.03.2018 10:27

Центральный банк Литвы намерен выпустить первую в мире коллекционную криптомонету

Вскоре выпустят первую в мире коллекционную цифровую монету. Фото: centurygadget.com

Банк Литвы собирается выпустить единственную в своем роде цифровую коллекционную монету уже в этом году. Монета будет разработана с использованием блокчейна или аналогичных технологий.

Это отличный способ отметить столетие восстановления государственности Литвы, которое мы празднуем в этом году, а также продемонстрировать всему миру, что мы — прогрессивная и продвигающая инновации страна, всегда открытая для новых идей. Выпустив коллекционную цифровую монету, Литва первой покорит новые рубежи в нумизматике
Марюс Юргилас
член правления ЦБ Литвы

Чтобы выбрать базовую технологию и конкретные решения для развития, Банк Литвы организует хакатон, объединяя технические компании и IT-специалистов со всего мира. Ожидается, что он состоится уже в мае.

Правление Банка Литвы уже решило включить будущую цифровую монету в официальный план выпуска на 2018 год.

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Ранее сообщалось о том, что в одной из стран криптовалюты теперь продают в газетных киосках. Жители Австралии теперь могут покупать биткоины и Ether в газетных киосках.

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Рубрики: БанкиКриптовалютыНовости
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