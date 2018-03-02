В одной из стран криптовалюты теперь продают в газетных киосках

Жители Австралии теперь могут покупать биткоины и Ether в газетных киосках

Австралийская криптовалютная биржа Bitcoin.com.au запустила новый сервис, с помощью которого жители страны могут приобретать биткоины и Ether за фиат. С 1 марта эта услуга стала доступна в более чем 1200 газетных киосков.

Руперт Хэкетт

исполнительный директор Bitcoin.com.au

Отметим, Bitcoin.com.au, работающая уже полтора года, описывается на сайте как «одна из первых независимых биткоин-бирж в Австралии». С 1 марта площадка также впервые начала поддерживать операции с Ethereum.

Для приобретения криптовалют в киосках пользователям нужно всего лишь самостоятельно зарегистрировать личный электронный кошелек. Во время покупки продавец просканирует QR-код, после чего соответствующий объем монет будет переведен в течение 20 минут. Минимальная сумма покупки — 50 австралийских долларов (около $39). Комиссия Bitcoin.com.au составляет 5%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в украинских ломбардах запустят кредитование под залог криптовалюты. Крупнейшая сеть ломбардов страны первой предложит подобный сервис.

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По материалам forklog.com