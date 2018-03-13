Наличные или безнал: исследование показало, какой из расчетов популярнее

Прогнозы о выходе наличных из оборота пока не сбываются

Несмотря на предсказания о том, что наличные деньги выйдут из оборота, новое исследование, проведенное Банком международных расчетов (БМР), показало иные результаты.

Согласно отчету в Reuters, исследование показало, что использование наличных средств фактически растет как на развитых, так и на развивающихся рынках. Хен Сонг Шин, экономический советник и руководитель отдела исследований Банка международных расчетов, сказал, что несмотря на все технологические улучшения в платежах за последние годы, использование «старомодных» банкнот по-прежнему растет в большинстве экономик.

Банк международных расчетов установил, что в последние годы объем оборота наличных средств увеличился до 9% от ВВП в 2016 году (учитывая 7% от ВВП в 2000 году). Согласно исследованию, платежи по дебетовым и кредитным картам составляли 25% от ВВП в 2016 году (в то время, как в 2000 году они составляли всего 13% от ВВП). Согласно БМР, сегодня потребители владеют большим количеством кредитных и дебетовых карт, но используют их для меньших транзакций, сравнительно с прошлыми годами.

Хен Сонг Шин также заявил, что популярность наличных средств напоминает нам о важности понимания экономических функций денег, не беря во внимание инновации в области технологий.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Швеции наличных в обороте стало меньше, чем почти 30 лет назад. В магазинах и ресторанах по всей Швеции вывески с надписью «Не принимаем наличные» становятся все более распространенным явлением, поскольку в стране стремительно растет использование цифровых и мобильных платежей.

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