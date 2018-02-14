Объем наличных в Украине за месяц существенно сократился

Наличных стало меньше как на руках у населения, так и в кассах банков
За январь объем наличных денег в обращении вне банков уменьшился на 10,973 млрд грн. Так, по данным НБУ, в начале февраля на руках у населения оставалось 321,573 млрд грн.
При этом наличных стало меньше и в кассах банков — на 4,095 млрд грн, до 24,903 млрд грн.
Валютные депозиты населения в январе 2018 года увеличились на $72 млн, а гривневые упали на 1,8 млрд грн.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки по итогам 2017 года. Лидер и анти-лидер среди украинских банков с 2016 года не изменились.
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По материалам finclub.net