В Швеции наличных в обороте стало меньше, чем почти 30 лет назад

Большинство банковских отделений в Швеции уже прекратили работу с наличными

В магазинах и ресторанах по всей Швеции вывески с надписью «Не принимаем наличные» становятся все более распространенным явлением, поскольку в стране стремительно растет использование цифровых и мобильных платежей.

При этом в последнее время темпы отказа от наличных вызывают беспокойство властей. В начале лета шведский центробанк должен выпустить доклад, где будет подробно рассмотрена сложившаяся ситуация и приведена ее оценка. Регулятор утверждает, что слишком быстрый процесс отказа от наличных может иметь отрицательные последствия: будет сложно поддерживать денежную инфраструктуру.

Большинство банковских отделений в Швеции уже прекратили работу с наличными, а рестораны и музеи принимают только пластиковые карточки и мобильные платежи. Одна из проблем заключается в том, что многие до сих пор не имеют доступа к цифровым технологиям – в первую очередь, пожилое население.

Тем не менее, в прошлом году объем наличных и монет в обращении в Швеции снизился до минимума с 1990 года. По сравнению с максимумом 2007 года он опустился на 40%, при этом снижение в 2016 и 2017 было максимальным за всю историю.

Ежегодный опрос Insight Intelligence показал, что только 25% шведов в прошлом году платили наличными более одного раза в неделю (по сравнению с 63% всего четыре года назад). При этом 36% вообще не использовали наличные деньги, или использовали их 1-2 раза в год.

В ответ на эту тенденцию центробанк рассматривает вопрос о необходимости внедрения официальной цифровой валюты — e-кроны. Окончательное решение власти примут до конца следующего года, но уже сейчас понятно, что, по мнению регулятора, электронная крона должна дополнять наличные, а не заменять их.

Совсем недавно губернатор банка Швеции заявил, что следует разработать механизм, обязующий банки предоставлять наличные средства своим клиентам.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что объем наличных в Украине за месяц существенно сократился. Наличных стало меньше как на руках у населения, так и в кассах банков.

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По материалам bloomberg.com