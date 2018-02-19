К чему приведет переход украинского бизнеса на безналичный расчет — эксперты

Кабмин принял решение, которое предполагает полный переход всех предпринимателей на безналичный расчет

До 2020 года во всех торговых точках должны появиться платежные терминалы или другие более современные устройства для приема оплаты за товары и услуги. Эти изменения коснутся всех, в том числе и предпринимателей, которые платят единый налог.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал, что в большинстве случаев частные предприниматели не устанавливают кассовые аппараты и платежные терминалы. Это объясняется желанием скрыть реальную прибыль и не платить налоги в бюджеты в необходимых размерах. Также расчетного оборудования нельзя найти и у тех продавцов, которые торгуют контрабандой.

При этом платежные терминалы можно установить или за минимальную плату, или же вообще бесплатно. Аналитик рассказал, что некоторые банки в качестве рекламы дарят оборудование предпринимателю при условии, что он открывает у них расчетный счет. Также банки привлекают внимание предпринимателей и покупателей, предлагая накопительные бонусные программы за расчет карточкой.

На сегодняшний день в Украине торговые предприятия всех форм собственности обязаны иметь платежный терминал. Если он не работает, то покупатели могут пожаловаться. Предприниматели, которые торгую алкоголем, также обязаны устанавливать такое оборудование для расчетов. Законодательством предусмотрены штрафы за неработающий терминал – 17 тысяч гривен, а за его отсутствие 170 тысяч гривен.

Мобильный интернет в формате 3G позволяет устанавливать и использовать терминалы за пределами больших городов.

Финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что решение Кабмина повлечет за собой разрушение монополии кассовых аппаратов, а также будет способствовать выводу из тени огромного количества доходов. Также данное постановление правительства приведет к закрытию незаконных торговых точек. Предприниматели смогут установить на мобильный телефон специальное приложение и сформировать чек с его помощью.

Кроме того, Алексей Кущ считает, что обеспечить всех предпринимателей терминалами реально. Однако этот шаг не понравится тем, кто имеет большие доходы, обязывающие перейти на более сложные виды налогообложения и ведения бухгалтерского учета.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине задержали похитителей банковских терминалов. Злоумышленники смогли украсть терминал самообслуживания за 20 секунд.

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По материалам ubr.ua