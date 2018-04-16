Чековые книжки перевели на блокчейн

В ОАЭ создали блокчейн-сервис для проверки подлинности банковских чеков

Банковский гигант ОАЭ Emirates NMD интегрировал технологию Blockchain в один из своих сервисов. Такое решение принято для повышения надежности чековых книжек, которые выдает банк, а также для устранения попыток мошенничества.

Новая система Cheque Chain от Emirates NMD создает уникальный QR-код, который будет напечатан на каждом листе чековых книжек. Код регистрирует каждую платежную операцию, совершенную клиентом, на блокчейн-платформе банка. Это позволит банковским сотрудникам проверить подлинность чеков в любое время.

Абдулла Кассем

главный операционный директор Emirates NMD

По его словам, в течение первого месяца использования Cheque Chain в блокчейне зарегистрировано около миллиона чеков.

Сейчас в Emirates NMD изучают возможность подключения к блокчейн-платформе других банков ОАЭ. Это решили сделать после успешной реализации пилотного проекта, которым управляло специальное подразделение банка — Emirates NBD Future Lab.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что российский коммерческий банк SBI Bank присоединился к блокчейн-консорциуму R3. Учреждение решило стать частью консорциума, чтобы продвигать платформу распределенного реестра Corda и межсетевое внедрение технологии Blockchain.

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По материалам finextra.com.