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PaySpaceMagazine

Чековые книжки перевели на блокчейн

16.04.2018 18:46

В ОАЭ создали блокчейн-сервис для проверки подлинности банковских чеков 

Чековые книжки

Операции с чеками будут записывать в блокчейн Фото: cdn.ethnews.com

Банковский гигант ОАЭ Emirates NMD интегрировал технологию Blockchain в один из своих сервисов. Такое решение принято для повышения надежности чековых книжек, которые выдает банк, а также для устранения попыток мошенничества.

Новая система Cheque Chain от  Emirates NMD создает уникальный QR-код, который будет напечатан на каждом листе чековых книжек. Код регистрирует каждую платежную операцию, совершенную клиентом, на блокчейн-платформе банка. Это позволит банковским сотрудникам проверить подлинность чеков в любое время.

Эта инициатива значительно снижает риск мошенничества, поскольку будет намного усложнена процедура проверки банковских чеков
Абдулла Кассем
главный операционный директор  Emirates NMD

По его словам, в течение первого месяца использования Cheque Chain в блокчейне зарегистрировано около миллиона чеков.

Сейчас в Emirates NMD изучают возможность подключения к блокчейн-платформе других банков ОАЭ. Это решили сделать после успешной реализации пилотного проекта, которым управляло специальное подразделение банка — Emirates NBD Future Lab.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что российский коммерческий банк SBI Bank присоединился к блокчейн-консорциуму R3. Учреждение решило стать частью консорциума, чтобы продвигать платформу распределенного реестра Corda и межсетевое внедрение технологии Blockchain.

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По материалам finextra.com.

Рубрики: BlockchainБанкиМирНовости
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