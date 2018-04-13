Российский банк присоединился к международному блокчейн-консорциуму

Еще один банк присоединился к блокчейн-консорциуму R3

Российский коммерческий банк SBI Bank, принадлежащий японскому финансовому гиганту SBI Holdings, присоединился к блокчейн-консорциуму R3.

Представители банка заявили, что учреждение решило стать частью консорциума, чтобы продвигать платформу распределенного реестра Corda и межсетевое внедрение технологии Blockchain.

SBI Bank



Ранее группа специалистов из японских финансовых компаний провела тест по улучшению международных соглашений с использованием платформы Corda от R3.

SBI Bank также сотрудничал с блокчейн-компанией Ripple, основаной в Сан-Франциско, чтобы с помощью технологии облегчить международные транзакции между разными финансовыми учреждениями.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что блокчейн-проект JPMorgan выйдет на новый уровень. Компания рассматривает возможность сделать свой blockchain-проект Quorum независимым. Свое решение в финучреждении объясняют тем, что проект не получил должной поддержки за пределами банка.

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По материалам coindesk.com.