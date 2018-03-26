Блокчейн-проект JPMorgan может стать независимым

Американский банк JPMorgan рассматривает возможность сделать свой blockchain-проект Quorum независимым. Об этом сообщают в Financial Times. Планы по отделению этого подразделения от основного бизнеса компании пока находятся на ранних этапах. Однако в банке уже сообщили, что не собираются отказываться от проекта, по-прежнему считая его перспективным.

Свое решение в финучреждении объясняют тем, что проект не получил должной поддержки за пределами банка. Ведь другие игроки рынка в первую очередь асоциировали его с банком JPMorgan.

Кэйтлин Лонг

блокчейн-эксперт

Quorum был разработан компанией JPMorgan с использованием протокола Ethereum. Эта специализированная блокчейн-платформа предназначена для повышения эффективности некоторых видов банковских операций, включая клиринг и расчеты по деривативам, а также трансграничные платежи.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупнейший банк США создаст платежную сеть на блокчейне. В крупнейшем банковском холдинге США JPMorgan Chase заявили о намерении запустить новую систему обработки платежей на основе технологии блокчейн. В банке разрабатывают проект совместно с Королевским банком Канады, Королевским банком Австралии и Банковской группой Новой Зеландии.

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По материалам: Financial Times