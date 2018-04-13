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PaySpaceMagazine

Запуск нового мобильного банка ожидается в США

13.04.2018 16:28

Партнерство двух крупных финтех-компаний увеличит количество банковских услуг для американцев

мобильного банка

Мобильный банк будет запущен в США Фото: TechCrunch

Финансовая платформа Stash, которая предлагает революционные решения в среде инвестиций, анонсировала партнерство с калифорнийским финтех-холдингом Green Dot Corporation и его дочерним банком Green Dot Bank. Вместе компании планируют запустить мобильные банковские услуги, чтобы обеспечить миллионам американцев финансовую безопасность.

Среди планов Green Dot — операции с банковскими счетами и дебетовыми картами, а также сеть бесплатных банкоматов по всей территории страны. Stash будет обеспечивать поддержку своим клиентам во всех финансовых аспектах — от управления их расходами и сбережениями, до предоставления помощи при выходе на пенсию.

Более 100 млн американцев нуждаются в банковском продукте, который мы создаем в партнерстве с Green Dot. Банковская платформа Green Dot с полным набором предложений от Stash предоставит инновационные инструменты для обучения здоровым финансовым привычкам и поможет нашим клиентам грамотно инвестировать средства
Брендон Крейг
руководитель и соучредитель Stash

Stash имеет 2 млн клиентов и 5 млн подписчиков для обучения финансовой грамотности. При этом около 40 тыс новых клиентов присоединяются к сервису еженедельно.

Green Dot гордится сотрудничеством со Stash — новатором в области финансовых технологий, компанией, которая демократизировала инвестиции для миллионов американцев
Брэтт Нерлингер
ведущий эксперт по доходам в Green Dot

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что финтех-стартапы призывают совершить переворот в банковской индустрии. Гигант финансовых услуг Citi считает, что финтех-стартапы упускают уникальную возможность совершить переворот в традиционных банковских услугах.

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По материалам prnewswire.com.

Рубрики: БанкиМобильные банкиНовостиСША
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