Запуск нового мобильного банка ожидается в США

Партнерство двух крупных финтех-компаний увеличит количество банковских услуг для американцев

Финансовая платформа Stash, которая предлагает революционные решения в среде инвестиций, анонсировала партнерство с калифорнийским финтех-холдингом Green Dot Corporation и его дочерним банком Green Dot Bank. Вместе компании планируют запустить мобильные банковские услуги, чтобы обеспечить миллионам американцев финансовую безопасность.

Среди планов Green Dot — операции с банковскими счетами и дебетовыми картами, а также сеть бесплатных банкоматов по всей территории страны. Stash будет обеспечивать поддержку своим клиентам во всех финансовых аспектах — от управления их расходами и сбережениями, до предоставления помощи при выходе на пенсию.

Брендон Крейг

руководитель и соучредитель Stash

Stash имеет 2 млн клиентов и 5 млн подписчиков для обучения финансовой грамотности. При этом около 40 тыс новых клиентов присоединяются к сервису еженедельно.

Брэтт Нерлингер

ведущий эксперт по доходам в Green Dot

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что финтех-стартапы призывают совершить переворот в банковской индустрии. Гигант финансовых услуг Citi считает, что финтех-стартапы упускают уникальную возможность совершить переворот в традиционных банковских услугах.

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По материалам prnewswire.com.