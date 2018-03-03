Финтех-стартапы призывают совершить переворот в банковской индустрии

Один из крупнейших финансовых конгломератов мира поддерживает финтех-стартапы

Гигант финансовых услуг Citi считает, что финтех-стартапы упускают уникальную возможность совершить переворот в традиционных банковских услугах, и призывает их все таки сделать это. Такую позицию выразил главный казначей Citi Навед Султан на Mobile World Congress 2018 в Барселоне.

Навед Султан

главный казначей Citi

Тем не менее, представитель конгломерата, вопреки распространенному мнению, видит больше возможностей для сотрудничества между финтехом и банками, «особенно на институциональной стороне». Он также оспорил прогнозы о том, что финтех уничтожит банки, назвав их сильно преувеличенными.

Султан сказал, что Citi уже «активно взаимодействует» с финтех-стартапами. Конгломерат ежегодно изучает деятельность тысяч инновационных компаний, и уже имеет долю в акционерных капиталах около 30 из них.

Citi создал четыре «инновационных центра» в Сингапуре, Дублине, Тель-Авиве и Лондоне, чтобы зондировать финтех-пространство. По словам Наведа Султана, конгломерат инвестирует преимущественно в четыре ключевых направления: клиентский опыт; масштабируемость; гибкость операционной модели и инновации.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее были названы 50 лучших финтех-компаний по версии Forbes. В рейтинг авторитетного издания вошли девять блокчейн-компаний.

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По материалам techcrunch.com