Человекоподобный робот София будет выступать на конференциях

София откроет конференцию в Гонконге со спичем об искусственном интеллекте

Банкиры уже недовольны тем, что роботы забирают их рабочие места в таких сферах, как IT и искусственный интеллект (ИИ), а теперь роботы будут еще и выступать на конференциях.

София — человекоподобный робот, созданный американской компанией Hanson Robotics – выступит на предстоящей конференции, посвященной технологиям, в Гонконге, которая пройдет в конце сентября.

София откроет конференцию со спичем об искусственном интеллекте и значении технологии для будущего человечества.

В своем недавнем отчете консалтинговая компания McKinsey спрогнозировала, что роботы, ИИ и другие формы автоматизации могут взять на себя почти треть рабочих мест в сфере инвестиционного банкинга в течение всего нескольких лет.

Более того, недавно Джон Краян, исполнительный директор Deutsche Bank, рассказал аудитории банкиров во Франкфурте, что он ожидает, что «большое количество» его нынешнего персонала заменят роботы.

Компания Hanson Robotics продемонстрировала робота Софию в прошлом году. София оснащена 62 механизмами, отвечающими за мимику и управляющими движениями шеи. В глазах установлены камеры, которые позволяют узнавать лица и устанавливать зрительный контакт. Участвовать в разговоре она может с помощью системы распознавания голоса. У нее даже есть программное обеспечение, отвечающее за личность.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что каждый пятый сотрудник в Азии опасается, что его заменят роботы. Сотрудники трех азиатских стран имеют серьезные опасения по поводу того, что автоматизация труда может лишить их работы.

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По материалам finextra.com