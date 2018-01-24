Чиновники хотят заставить ювелирные магазины докладывать о покупках украинцев

Министерство финансов хочет наделить продавцов драгоценностей статусом субъекта первичного финмониторинга

Министерство финансов предлагает обязать продавцов ювелирных изделий, драгметаллов и камней сообщать о дорогих покупках украинцев. Проводить первичный финансовый мониторинг придется в каждом случае, когда покупатель приобретает драгоценности на сумму свыше 40 тыс грн.

Соответствующие нормы содержатся в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов».

Согласно документу, чтобы продать дорогостоящее украшение клиенту, торговец должен будет провести «надлежащую проверку», в ходе которой ему нужно будет удостовериться в происхождении средств клиента, проверить его личность и гражданство, свериться с базой публичных лиц и т.д. Иными словами, в случае принятия законопроекта, ходить в ювелирный магазин за дорогими кольцами и колье украинцам придется с паспортом и справкой из банка.

Пока предложенные изменения размещены на сайте Министерства финансов для публичного обсуждения. Вступить в силу они смогут лишь после согласования с правительством и успешного голосования в Верховной Раде. Впрочем, на последнем этапе норма может быть существенно видоизменена, а то и вовсе отменена — вряд ли народным депутатам придется по душе столь строгая инициатива Минфина.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам ubr.ua