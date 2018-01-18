В Украине утвердили план развития цифровой экономики

Развитие цифровой экономики поможет укрепить благосостояние страны в целом

Правительство Украины в среду, 17 января, утвердило «дорожную карту» развития цифровой экономики. Чиновники убеждены, что это поможет активизировать экономический рост страны.

Согласно плану, в течение ближайших трех лет правительство будет модернизировать цифровую инфраструктуру, содействовать развитию интернет-технологий и стимулировать появление новых высокотехнологичных проектов.

Кроме того, в рамках «дорожной карты» к 2021 году планируется охватить 80% территории Украины широкополосным доступом в интернет и провести диджитализацию таких секторов, как образование, медицина, экология, инфраструктура и транспорт.

Согласно оценкам правительства, запланированные действия могут увеличить прогнозируемый рост ВВП страны на 5% к 2021 году.

В настоящее время около 35% сельского населения Украины не имеют доступа к широкополосному интернету. Менее половины школ и только 1% больниц страны подключены к интернету.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам xinhuanet.com