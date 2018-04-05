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PaySpaceMagazine

Чистая продажа валюты украинцами за месяц выросла почти в 6 раз

05.04.2018 8:24

Чистая продажа валюты украинцами выросла в марте 2018 года в 5,6 раза

Чистая продажа валюты украинцами за месяц выросла почти в 6 раз. Фото: flickr.com

Население продало валюты на $104,9 млн больше, чем купило, тогда как в феврале это превышение составляло всего $18,6 млн.

Население купило у банков и финкомпаний в марте валюты на $715,8 млн, а продало — на $820,7 млн.

Непосредственно долларов США население купило на $555,6 млн, а продало — $634,6 млн. Сальдо продажи долларов составило $79 млн.

Суммарно за январь-март финансовые учреждения выкупили у населения $380,8 млн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в НБУ рассказали, сколько е-лицензий на вывод валюты выдано в первом квартале 2018 года. Наблюдается рост спроса со стороны клиентов украинских банков на эту услугу.

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По материалам finclub.net

Рубрики: БанкиДеньгиНовостиУкраина
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