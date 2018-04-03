В НБУ рассказали, сколько е-лицензий на вывод валюты выдано в 2018

Стало известно, сколько е-лицензий на вывод валюты выдано за первый квартал

С начала 2018 года НБУ выдал 290 е-лицензий на вывод валюты. Об этом FinClub сообщили в НБУ.

По 282 из них было совершено сделок на $6,5 млн.

По сравнению со второй половиной 2017 года, когда НБУ начал выдавать е-лицензии, наблюдается рост спроса со стороны клиентов украинских банков на эту услугу.

НБУ



Нацбанк в начале июля 2017 года облегчил украинцам вывод валюты за рубеж. Первыми счастливцами стали украинцы, которые купили за границей недвижимость, ценные бумаги и пополнили счета.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ оштрафовал три банка. Банки оштрафованы регулятором за нарушения финмониторинга.

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По материалам finclub.net