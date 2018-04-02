НБУ оштрафовал три банка

Банки оштрафованы регулятором за нарушения финмониторинга

Национальный банк оштрафовал три банка на общую сумму 4,041 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В марте оштрафован банк «Сич» на 1,284 млн грн, банк «Конкорд» на 1,55 млн грн и банк «Украинский капитал» на 1,207 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

Кроме того, НБУ решил, что глава правления банка «Украинский капитал» не соответствует требованиям законодательства Украины. Банк возглавляет Александр Тихомиров.

Всем трем финучреждениям, а также Укрбудинвестбанку выписаны письменные предостережения за нарушения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что сбережения украинцев сократились почти на 70 млрд грн. При этом номинальные доходы населения выросли на 24,4%

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назван лучший банк в Украине по версии Global Finance

По материалам minfin.com.ua