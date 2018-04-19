Citigroup продолжает устранять риски, связанные с криптовалютами

Американский банковский гигант создал новое подразделение для борьбы с отмыванием денег

Американский крупнейший банковский конгломерат Citigroup открыл подразделение для оценки рисков, связанных с отмыванием денег. В связи с этим компания открыла две новые вакансии — вице-президента и старшего вице-президента нового отдела.

Так, среди обязанностей старшего вице-президента подразделения — мониторинг ситуации на рынке криптовалют, AML-анализ платежных операций, чтобы повысить безопасность при использовании криптовалюты или других методов платежей.

Потенциальные претенденты на эти две должности должны иметь сертифекат, подтверждающий наличие знаний в индустрии криптовалют. Этот документ можно получить по результату обучения на двухлетнем спецкурсе от Консорциума сертификации криптовалют.

В отличии от других крупных финансовых холдингов по типу Morgan Stanley и Goldman Sachs, Citigroup запрещает покупку криптовалюты, используя кредитные карты, а также не проводит клиринговых сделок с биткоин-фьючерсами. Однако руководство банка озадачено тем, что биткоин и другие цифровые валюты часто ассоциируются с отмыванием средств или какой-либо другой мошеннической деятельностью. Поэтому новое подразделение должно ликвидировать все риски, связанные с виртуальной валютой.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупные банки США запретили покупать криптовалюты кредитками. Банки объясняют свое решение опасениями, связанынми с кредитными рисками, а также борьбой с отмыванием денег и потенциальной возможностью конвертации средств с украденных кредитных карт в криптовалюту.

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По материалам businessinsider.nl.