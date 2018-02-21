США оштрафовали мировые банки на сотни миллиардов долларов

Названа сумма, на которую американские регуляторы оштрафовали мировые банки за последнее десятилетие

Со времен финансового кризиса 2008 года американские регуляторы оштрафовали мировые банки на общую сумму $243 млрд. Об этом говорится в отчете Keefe, Bryuette & Woods.

Большинство штрафов связано с обманом инвесторов относительно качества ипотечных активов, которые они продавали до обвала американского рынка недвижимости.

Лидером по выплаченным компенсациям является Bank of America — за последние 10 лет он выплатил штрафы на сумму $76,1 млрд. На втором месте с большим отрывом — JPMorgan Chase с показателем в $43,7 млрд, на третьем — Citigroup ($19 млрд).

Среди иностранных банков больше всех выплатили Deutsche Bank ($14 млрд) и Royal Bank of Scotland ($10,1 млрд). Более $6 млрд штрафов также уплатили BNP Paribas, Credit Suisse и UBS.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Европе четыре крупных банка серьезно оштрафовали за сговор. Финучреждения обвинили в нарушении справедливой рыночной конкуренции.

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По материалам finmarket.ru