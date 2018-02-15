В Европе четыре крупных банка серьезно оштрафовали за сговор

Финучреждения обвинили в нарушении справедливой рыночной конкуренции

Национальная комиссия рынков и конкуренции Испании объявила о санкциях против четырех крупных банков за искусственное согласование цен. Об этом говорится в распространенном в среду постановлении органа.

По его информации, общая сумма штрафа превысит 90 млн евро. Под санкции попали такие финансовые учреждения, как Santander, BBVA, CaixaBank и Sabadell. Как отметили в комиссии, банки приходили к соглашению до того, как сделать предложение клиентам: учреждения договаривались о ценах, которые клиент должен заплатить, вместо того чтобы делать предложения на основе рыночной конкуренции.

Данный штраф Национальной комиссии нельзя назвать рекордным. В 2016 году она наложила санкцию в размере 129 млн евро на восемь производителей подгузников.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинским банкам запретили повышать кредитные ставки без согласия клиентов. От судей потребовали детально изучать кредитные договоры и наказывать банки за несоблюдение собственных процедур.

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По материалам banki.ru