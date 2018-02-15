Наличным средствам нет жизнеспособной альтернативы — ЕС

ЕЦБ выступает на защиту наличных средств

Член совета управляющих Европейского центрального банка Ив Мерш выступил на защиту наличных денег, акцентируя на том, что они обеспечивают приватность, равенство и безопасность. Чиновник настаивает на том, что обычной банкноте евро «нет жизнеспособной альтернативы».

На фоне роста карточных, мобильных и даже криптовалютных платежей, многие предсказывают, что от наличных вскоре начнут массово отказываться. Мерш в своей речи также признал тенденцию отказа от физических денег. Он упомянул, что пять стран-членов ЕС — Кипр, Болгария, Бельгия, Португалия и Дания — обратились в ЕЦБ в прошлом году за консультациями относительно мер по ограничению использования наличных средств.

Тем не менее, представитель ЕЦБ отбросил аргумент о том, что анонимность наличных расчетов эксплуатируется преступниками.

Ив Мерш

член совета управляющих ЕЦБ

Мерш также высоко оценил способность наличных денег обеспечивать равенство и участие.

Ив Мерш

член совета управляющих ЕЦБ

Кроме того, он отметил, что наличные деньги «всегда работают», в отличие от технологичных способов оплаты, зависящих от электропитания и работы сети.

Ив Мерш

член совета управляющих ЕЦБ

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам finextra.com