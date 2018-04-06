Coinbase запустила фонд для инвестиций в криптовалютные стартапы

Представители площадки утверждают, что их цель – помочь сектору развиваться

Coinbase запустила новый фонд под названием Coinbase Ventures, чтобы инвестировать в криптовалютные и блокчейн стартапы на ранней стадии развития. По словам руководителя подразделения корпоративных и деловых операций Coinbase Эмили Чой, целью фонда является укрепление сектора.

По крайней мере, первоначально наша цель — просто помочь наиболее привлекательным компаниям преуспеть. Это означает, что у нас нет стратегического требования о формализации партнерских отношений с такими компаниями, как это делают некоторые корпоративные венчурные программы. Наша цель — наладить прочные отношения и помочь стимулировать развитие экосистемы — Эмили Чой, руководитель подразделения корпоративных и деловых операций Coinbase

Таким образом, не исключена и возможность инвестиций в стартапы, которые потенциально смогут конкурировать с Coinbase, ведь, как отметила Чой, «все заинтересованы видеть инновации в экосистеме». Она также сообщила, что фонд будет отслеживать стартапы, создаваемые бывшими сотрудниками Coinbase, и «с энтузиазмом инвестировать в идеи нашей собственной сети выпускников».

Одним из потенциальных преимуществ помощи другим компаниям, занимающимся криптовалютой и блокчейном, является предоставление сектору большей стабильности. Сейчас он находится под пристальным вниманием Комиссии США по ценным бумагам и биржам и считается рискованным среди инвесторов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Япония сделала еще один шаг к регулированию ICO. В стране разработали руководящие положения для регулирования ICO.

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По материалам techcrunch.com