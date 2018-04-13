Cryptojacking — новая вид мошенничества с ресурсами пользователей

Компания Ahrefs проанализировала 175 миллионов веб-сайтов в своей базе данных, чтобы узнать, сколько из них занимаются скрытым майнингом. Cryptojacking – это растущая проблема для владельцев веб-сайтов по всему миру. Хакеры устанавливают майнинг-скрипты на интернет ресурсы, позволяя злоумышленникам добывать криптовалюту на вычислительных мощностях посетителей без их ведома, а также без ведома владельцев веб-сайтов.

Некоторые недобросовестные владельцы сайтов могут сознательно использовать скрипты для майнинга, не предупреждая об этом посетителей. В обоих случаях посетители сайта не знают, что их компьютеры используются таким образом, за исключением случаев, когда они замечают, что работа их ПК замедляется, а нагрузка увеличивается.

В ходе своего исследования, Ahrefs обнаружила, что в общей сложности 23 872 уникальных веб-сайтов из 175 млн использовали скрипты для добычи криптовалюты. Это менее 1%. В 94% случаев, они использовали скрипт под названием Coinhive. Компания продолжила свой анализ и попыталась подсчитать, сколько посетителей заходят на данные интернет ресурсы: примерно 91% сайтов из этого списка ежемесячно получали меньше 50 посетителей через Google.

Существует несколько причин настолько низкого трафика: хакеры могут ориентироваться на забытые и легко уязвимые веб-сайты, сайты с высокой посещаемостью лучше защищены и сами они сильно дорожат своей репутацией. Также, по слухам, Google Chrome блокирует сайты, на которых запущены подобные скрипты. Крупные сайты зарабатывают намного больше денег с рекламы, чем могли бы зарабатывать с помощью скрытого майнинга.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, как правительство Египта майнит за счет граждан. Согласно Thecurrencyanalytics, египетское правительство не только репрессирует своих граждан и шпионит за ними в интернете, но также использует их компьютеры для майнинга криптовалюты.

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По материалам cryptonews.one