Cтало известно, когда CME Group запустит торги фьючерсами на биткоин

Ориентировочные строки добавления контрактов в листинг назвал глава CME Group

Анонсированный ранее запуск фьючерсов на биткоин произойдет в течение второй недели декабря текущего года. Об этом сообщил глава компании Терри Даффи в понедельник в программе «Power Lunch» на телеканале CNBC.

По его словам, CME Group не ставит перед собой цель обуздать волатильность биткоина.

О планах по запуску торгов фьючерсами на биткоин ведущая биржа финансовых деривативов объявила 31 октября. Новые контракты будут запущены на условиях денежных расчетов и будут основываться на CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR) – референсной ставке биткоина по отношению к доллару США, составляемой биржей на данных Bitstamp, GDAX, itBit и Kraken.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что курс биткоина впервые в истории превысил $7 тыс. По мнению экспертов, это связано с новостями о планах запуска фьючерсов на эту криптовалюту.

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По материалам forklog.com