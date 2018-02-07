Даже анонимные абоненты смогут получить Mobile ID

Тем не менее, государство все равно будет хранить данные пользователя

Сервис Mobile ID, тестируемый сейчас в Украине, будет доступен и для обычных, неидентифицированных абонентов. Об этом сообщил B2B-директор Киевстар и один из кураторов проекта Mobile ID Евгений Кражан.

По его словам, получая новую SIM-карту с поддержкой Mobile ID, человек будет оформлять два договора. Первый — договор оферты с оператором на предоставление телеком-услуг. Второй — полноценный договор с Минюстом, то есть государством, где будет указано полностью ФИО, ИНН и т.д.

Это означает, что анонимные абоненты тоже могут получить Mobile ID. Но при этом Минюст будет знать, кто эти люди, потому что там хранится половинка ключа и он выдал этим людям сертификат.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Киевстар заключил партнерство с одной из ведущих платежных компаний мира. Пользователи мессенджера от Киевстар смогут осуществлять платежи в режиме реального времени.

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По материалам biz.liga.net