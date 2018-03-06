Теперь мошенники требуют выкуп в криптовалюте

Распределенные атаки типа «отказ в обслуживании», иначе известные как DDoS, перешли на новый уровень, требуя от жертв заплатить выкуп в криптовалюте.

Согласно отчету Fortune, компания интернет-услуг Akamai изучала увеличение количества DDoS-атак, и заметила, что в рамках вредоносного трафика были записи с требованием выкупа. В одном примере требовалось 50 XMR, или Monero. В докладе отмечается, что по состоянию на 3 марта эта сумма в Monero составляла около $16 тыс.

В Fortune отметили, что Monero стала привлекательной криптовалютой для злоумышленников. Потому что отследить ее сложнее, чем биткоин. Хотя Monero и биткоин используют публичные регистры для записи и отслеживания транзакций, Monero скрывает отправителя, получателя и размер транзакции.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что хакер украл у криптоплатформы 20000 монет Ethereum, а потом вернул их. Это уже второй случай, когда хакер возвращает Coindash средства.

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