Как быстро добавить карту в GPay: Альфа-Банк представил уникальную функцию

Клиенты Альфа-Банка смогут привязать карту к цифровому кошельку Google Pay прямо из мобильного банкинга

С 29 марта клиенты Альфа-Банк Украина смогут воспользоваться уникальной возможностью привязать карту к кошельку GPay для бесконтактной оплаты. Для этого им больше не нужно заходить в цифровой кошелек Google и вводить данные своих карт. Это можно сделать прямо из мобильного приложения Alfa-Mobile Ukraine.

Данное решение является действительно инновационным, уникальным и первым на рынке Украины. В других банках, которые работают с Google Pay (например, в ПриватБанке и Монобанке) подобного функционала нет.

Стандартный путь добавления карты в Google Pay состоит из 15 шагов, при этом необходимо вводить данные карты и ожидать списания проверочной суммы.

Операция Push provisioning в Alfa-Mobile позволяет сделать это нажатием одной кнопки на экране смартфона.

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После того, как клиент выбрал карту и нажал на кнопку «Добавить в GPay», потребуется лишь ввести в специальном поле код безопасности, который придет в смс от банка.

Также данная технология позволяет одним кликом сделать пластик Альфа-Банка картой «по умолчанию» среди других карт – при разблокировке экрана оплата будет проходить со счета в этом финучреждении.

Данную технологию также следует расценивать как очередной шаг в направлении digital delivery.

Ведь теперь клиент может самостоятельно в Alfa-Mobile Ukraine заказать любую карту, активировать ее, установить PIN, привязать ее к Google Pay и начать совершать покупки, при этом ни разу не посетив отделение банка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В Google Pay можно добавить платежные карты Альфа-Банка с 14 марта. Это позволит клиентам быстро и безопасно совершать покупки с помощью смартфона в более чем в 140 тыс точках приема бесконтактных платежей по всей Украине: в кафе, ресторанах, супермаркетах и транспорте.

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