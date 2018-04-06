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PaySpaceMagazine

Доставка и платежи в мобильном приложении Укрпошты: анонс бета-версии

06.04.2018 18:35

Как получить доступ к бета-версии приложения — читайте далее

новое мобильное приложение Укрпошты

На сайте компании «Укрпошта» анонсирован запуск мобильного приложения и указаны основные функции программы. Пока  сервис находится на этапе закрытого бета-тестирования. Однако пользователи, которые хотят получить к нему доступ в числе первых, уже могут оставить свой e-mail.

Также на сайте почтового оператора сообщается, какие функции будут доступны в приложении:

  • отслеживание отправлений
  • оформление отправлений
  • расчет стоимости отправлений
  • вызов курьера
  • собственная почтовая марка
  • поиск отделений
  • поиск индексов
  • перевод между картами
  • перевод с карты в отделение
  • перевод с карты на дом

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее Укрпошта поделилась планами по установке POS-терминалов.  Компания уже получила 5 тыс POS-терминалов и установит их в самых загруженных отделениях.

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Рубрики: Мобильные платежиНовостиУкраина
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