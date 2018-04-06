Доставка и платежи в мобильном приложении Укрпошты: анонс бета-версии

Как получить доступ к бета-версии приложения — читайте далее

На сайте компании «Укрпошта» анонсирован запуск мобильного приложения и указаны основные функции программы. Пока сервис находится на этапе закрытого бета-тестирования. Однако пользователи, которые хотят получить к нему доступ в числе первых, уже могут оставить свой e-mail.

Также на сайте почтового оператора сообщается, какие функции будут доступны в приложении:

отслеживание отправлений

оформление отправлений

расчет стоимости отправлений

вызов курьера

собственная почтовая марка

поиск отделений

поиск индексов

перевод между картами

перевод с карты в отделение

перевод с карты на дом

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее Укрпошта поделилась планами по установке POS-терминалов. Компания уже получила 5 тыс POS-терминалов и установит их в самых загруженных отделениях.

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