Доставка и платежи в мобильном приложении Укрпошты: анонс бета-версии

Как получить доступ к бета-версии приложения — читайте далее
На сайте компании «Укрпошта» анонсирован запуск мобильного приложения и указаны основные функции программы. Пока сервис находится на этапе закрытого бета-тестирования. Однако пользователи, которые хотят получить к нему доступ в числе первых, уже могут оставить свой e-mail.
Также на сайте почтового оператора сообщается, какие функции будут доступны в приложении:
- отслеживание отправлений
- оформление отправлений
- расчет стоимости отправлений
- вызов курьера
- собственная почтовая марка
- поиск отделений
- поиск индексов
- перевод между картами
- перевод с карты в отделение
- перевод с карты на дом
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее Укрпошта поделилась планами по установке POS-терминалов. Компания уже получила 5 тыс POS-терминалов и установит их в самых загруженных отделениях.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Быстрый сервис и примерочные: Укрпошта открыла отделение нового формата