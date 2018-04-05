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PaySpaceMagazine

Укрпошта поделилась планами по установке POS-терминалов

05.04.2018 9:29

Первоначально POS-терминалы появятся в наиболее загруженных отделениях

Укрпошта поделилась планами по установке POS-терминалов. Фото:
ukrposhta.ua

Укрпошта уже получила получила 5 тыс POS-терминалов и установит их в самых загруженных отделениях. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» гендиректор компании.

Цена, как обычно, самая низкая на рынке - можете сравнить с банками. Процессинг будет осуществлять Укркарт. В первую очередь установим в самых загруженных наших отделениях, и постепенно будем расширяться. Плюс к концу июня доведем интернет до отделений в селах, где проживает более 2 тыс человек, так что частично решим вопрос со связью
Игорь Смелянский
и.о. генерального директора Укрпошты

Укрпошта объявила тендер на закупку двух партий по 2,5 тыс POS-терминалов VeriFone EVO 520 в декабре 2017 года, аукцион состоялся 18 января, а договор с компанией победителем – ООО «Сервус Системз Интегрейшн» с предложением 31,108 млн грн – был подписан 14 февраля текущего года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, на вопрос PaySpace Magazine, когда же в отделениях Укрпошты начнут принимать платежные карты, Смелянский ответил, что это произойдет, как только Национальный банк выдаст соответствующее разрешение. В случае получения этого разрешения, расплатиться картой в отделениях Укрпошты можно будет уже в апреле-мае.

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По материалам interfax.com.ua

Рубрики: НовостиПлатежные картыУкраинаУкрпочта
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