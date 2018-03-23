Кофе, искусство, коворкинг: Укрпошта открыла креативное пространство

В центре столицы открылся «Укрпошта арт хаб»

В Киеве в помещении Главпочтамта на Крещатике открылся «Укрпошта арт хаб», который являет собой коворкинг, место для проведения мероприятий и кофейню.

Игорь Смелянский

и. о. генерального директора Укрпошты

Посетители «Укрпошта арт хаб» могут арендовать рабочее место на час, несколько часов или на весь день. Час пребывания стоит 36 грн, а день — 180 грн. Аренда всего зала на 3 часа обойдется в 3600 грн, каждый последующий час — 1200 грн, аренда зала на день — 6900 грн.

На территории арт хаба можно также приобрести почтовую сувенирную продукцию или кофе в кофейне «Letters 22 coffee-shop». В помещении действует POP-UP мини-выставка украинского художника Романа Минина «MINER ART».

«Укрпошта арт хаб» работает ежедневно с понедельника по пятницу с 8:00 до 21:00; в субботу, воскресенье — с 10.00 до 21.00.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрпошта открыла отделение нового формата. Капитальный ремонт и переустройство отделения 03150 обошлось Укрпоште в 3 млн грн.

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