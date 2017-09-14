В отделение или по адресу: украинцы смогут управлять доставкой из Китая

«Нова пошта Интернешнл» усовершенствовала услугу доставки из Китая

«Нова пошта Интернешнл» представила новый онлайн-сервис. Он будет полезен тем, кто заказывает товары в китайских интернет-магазинах.

Благодаря этой услуге покупатель сможет выбрать, где он получит свой интернет-заказ — в отделении или по адресу.

Как управлять доставкой?

Вскоре после заказа в китайском магазине клиент получит от компании SMS-сообщение со ссылкой http://my.novaposhta.international/. Перейдя по ней, нужно ввести номер телефона, зарегистрированный в личном кабинете на сайте китайского онлайн-магазина, и получить на него 6-значный SMS-пароль. Далее можно выбрать удобный тип доставки — отделение или адрес. Сделать это нужно в течение 24 часов после получения SMS со смартфона или другого устройства с доступом в интернет.

Если клиент сделал несколько заказов, каждому из них можно присвоить свой адрес доставки. Также есть возможность выбрать «Ваше отделение», куда будут доставляться последующие посылки, если отправитель не укажет другой адрес или номер отделения. Указанный номер отделения «Нова пошта» для доставки посылки из Китая можно обновлять с каждым новым заказом. Номер отделения хранится в онлайн-сервисе в течение трех месяцев.

Отследить посылку можно на сайте интернет-магазина или на главной странице сайта https://novaposhta.ua/. История заказов сохраняется в личном кабинете магазина, где совершена покупка.

В течение января-августа 2017 года «Нова пошта Интернешнл» доставила из Китая в Украину более 4,3 млн посылок.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Новая почта запустит чат-бота в Viber. Чат-бот поможет клиентам отследить посылку, вызвать курьера, вычислить стоимость доставки и т. д.

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