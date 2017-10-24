Два билета на конференцию Fintech Ukraine 2017 от PaySpace Magazine ждут вас!

Конференция “Fintech Ukraine 2017” от BankOnline пройдет 1 ноября и для наших читателей мы проводим Розыгрыш 2 билетов!

Два счастливчика попадут на конференцию совершенно бесплатно, выполнив условия Розыгрыша. Розыгрыш состоится 30 октября, заявки принимаются до 29 октября включительно.

Принять участие в розыгрыше и получить билет на мероприятие очень легко! Заполните форму по адресу https://goo.gl/Vwk8Xm и ожидайте объявления результатов!

Особенностью мероприятия в этом году станут питчи стартапов, размещение их стендов в инновационной демо-зоне для более детального знакомства, а также интерактивное голосование за лучший стартап. Среди участников «сессии» стартапов будут представлены проекты: MoCash, Crypto Art, Uplata, Mosst Payments, PayCore, bNesis, SDK Finance, Creditor.AI, mTax

Мы определим победителя 30 октября, с помощью сервиса random.org. Заявки принимаются до 29 октября.

Кто не хочет полагаться на судьбу, можно приобрести билет заранее, для читателей PaySpace Magazine действует скидка 15%. Используйте промо-код: FTUPS

Участвуйте в розыгрышах билетов от PSM7.COM и повышайте свой экспертный уровень!

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — ТОП-10 финтех-стартапов, способных убить банки