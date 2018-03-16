Два приложения из Google Play майнили криптовалюту на смартфонах жертв

Приложения уличили в скрытом майнинге криптовалюты Monero

Специалисты компании Avast обнаружили в Google Play два новых приложения SP Browser и Mr. MineRusher со встроенной вредоносной программой для майнинга криптовалюты Monero. Приложения уже скачали тысячи пользователей.

Когда пользователь загружает и открывает приложение, оно автоматически соединяется с веб-сайтом apptrackers.org, где размещен CoinHive Javascript для майнинга Monero. Процесс майнинга запускается сразу после соединения с доменом. При этом все проходит незаметно для пользователя — майнер работает в фоновом режиме, когда экран выключен, а устройство использует передачу данных или подключено к Wi-Fi.

Специалисты Avast уже демонстрировали последствия майнинга Monero на мобильных телефонах в рамках международной выставки мобильной техники Mobile World Congress 2018. Ее участники стали свидетелями быстрого разряда батареи, неработающих веб-сайтов и, в некоторых случаях, полномасштабных сбоев системы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине выявили приложение на Android для кражи банковских данных. Мошенническое TrojanBot-приложение было создано двумя студентами.

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По материалам forklog.com