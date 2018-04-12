Два украинских банка могут объединиться

Скай Банк готовит слияние с банком «Сич»

Вопрос о возможном слиянии с банком «Сич» акционеры Скай Банка рассмотрят на собрании 23 апреля. Соответствующий вопрос уже вынесен на повестку дня.

Из повестки собрания акционеров



В банке отметили, что правление Скай Банка после выбора набсоветом путей реорганизации банка должно обеспечить подготовку соответствующих документов по реорганизации финучреждения.

Скай Банк основан в 1991 году. По состоянию на 1 января его крупнейшим акционером являлся глава набсовета Ариф Бабаев (99,4%). По размеру активов Скай Банк занимает 76-е место (458,701 млн грн) среди 84 действовавших финучреждений.

Банк «Сич» основан в 2011 году. По состоянию на 1 января акционерами банка являлись: Олег Баланда (55,6%), Валерий Раздорожный (31,01%), Андрей Мельник (9,62%) и Олег Губанов (3,74%). По размеру активов банк «Сич» занимает 59-е место среди 84 действовавших финучреждений.

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По материалам: Finclub