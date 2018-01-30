Два украинских банка объединятся в один до конца года

Слияние двух банков после длительного процесса интеграции близится к завершению

В случае благоприятных внешних и внутренних факторов слияние двух украинских банков, принадлежащих ABH Holdings S.A. — Альфа-Банка и Укрсоцбанка — может завершиться до конца 2018 года. Об этом сообщил генеральный менеджер Альфа-Банка, будущий председатель правления Укрсоцбанка Иван Свитек.

В минувшем году Иван Свитек оценивал, что интеграция двух банков займет полтора-два года, но большая часть работы уже сделана.

Базовым сценарием слияния рассматривается присоединение Укрсоцбанка к Альфа-Банку.

При этом отделения Укрсоцбанка, которые находятся рядом с офисами Альфа-Банка, не будут закрываться, а их работа позволит разгрузить клиентский поток финучреждения. Отделения Укрсоцбанка будут переведены под бренд «Альфа-Банк», что расширит для клиентов Альфа-Банка выбор офисов сети, где они могут обслуживаться.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в НБУ рассказали, сколько денег в среднем теряют украинцы из-за мошенников. Доля мошеннических операций по банковским картам в Украине снижается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ПриватБанке рассказали, какие отделения закроют в 2018

По материалам finclub.net