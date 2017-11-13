На этой неделе в Риге пройдет форум по онлайн-бизнесу eCom21

Послезавтра завершается онлайн-регистрация на VI конференцию eCom21, которая 16-17 ноября пройдет в Риге

В этом году в крупнейшем профессиональном форуме примут участие несколько сотен профессионалов онлайн-бизнеса со всего мира: эксперты, финансисты, специалисты в области международного права, IT-индустрии и представители других смежных отраслей.

Центральная тема нынешнего форума – «E-Commerce HD²: Homo Digitalis in High Definition». Участники обсудят, как понимание желаний и потребностей конкретного человека–клиента может помочь в развитии и продвижении бизнеса.

В числе спикеров форума – топ-менеджеры таких известных сервисов как Alibaba Group, Яндекс.Деньги, ВКлонтакте, Mail.ru, IBM, процессингового центра DECTA (Латвия) и других. Наряду с докладами формат конференции традиционно предусматривает широкие возможности для дискуссий, обмена мнениями, неформального общения и установления новых бизнес-контактов.

Конференция проходит в столице Латвии уже шестой год подряд, и за это время сформировался солидный во всех отношениях корпус ее постоянных участников. Как отмечает один из них – президент российской Ассоциации электронных денег и денежных переводов Виктор Достов: «Мне очень импонирует, что организаторы конференции каждый год стараются найти не просто новые темы для обсуждения, а такие темы, которые реально волнуют практиков рынка. Это здорово, потому что такие дискуссии очень полезны; и для стратегического видения, и для планирования тактических шагов».

В IV конференции «eCom21» примут участие предприниматели как из соседних стран – Эстонии, России, Беларуси, так и из других регионов мира. В том числе – из Нидерландов, США, Великобритании, Японии, Мальты, Украины, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и еще ряда государств.

Форум традиционно пройдет под патронажем латвийского банка Rietumu, являющегося региональным лидером в сфере обслуживания е-коммерции.

СПРАВКА

eCom21 – крупнейшая в Балтии международная конференция, посвященная электронной коммерции. Ее посещают сотни участников из Балтии, Центральной, Восточной и Западной Европы, стран СНГ, Азии и других регионов мира. Каждый год для участия в форуме приглашаются руководители всемирно известных компаний, эксперты в сфере электронной коммерции и акулы бизнеса. Конференция проходит под патронажем латвийского банка Rietumu.

Подробнее узнать о программе eCom21 и зарегистрироваться для участия в конференции можно на сайте ecom21.com.

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