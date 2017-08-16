Экспансия Apple Pay: сервис поддержат еще больше банков

В этом месяце поддержку платежного сервиса Apple Pay внедрит еще больше банков и кредитных союзов США, Великобритании, Австралии, России и Китая

Среди присоединившихся к списку партнеров Apple в Великобритании числится Cumberland Building Society, а в Австралии — Latitude Financial Services.

Кроме присоединившихся банков, компания Apple ранее на конференции разработчиков анонсировала некоторые новые функции, которые появятся в мобильном платежном сервисе на iOS 11 и watchOS 4.

Пользователи платежного сервиса смогут совершать денежные р2р-переводы через платформу iMessage. Такая функция будет доступна на iPhone, iPad и Apple Watch с IOS 11 и WatchOS 4 этой осенью.

Также осенью запускается Apple Pay Cash Card — виртуальная дебетовая карта, которая будет храниться в мобильном кошельке. На нее будут поступать деньги с переводов через iMessage. Средства можно будет вывести на банковский счет или потратить онлайн или оффлайн в магазинах, которые уже принимают к оплате Apple Pay.

С момента запуска в США Apple Pay уже запустился в Канаде, Франции, России, Швейцарии, Великобритании, Австралии, Китае, Гонконге, Италии, Новой Зеландии, Сингапуре, Японии, Испании, Ирландии и Тайване.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в США не платят смартфоном: 3/4 транзакций в Apple Pay — зарубежные. Использование мобильного кошелька Apple Pay продолжает расти в глобальном масштабе, чего нельзя сказать о США.

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По материалам thepaypers.com