Эксперт: платежные решения будущего – это криптовалюты

Цифровая экономика требует новых форматов расчетов. Каких – рассказал руководитель инвестиционной компании Nextury Ventures, Илья Лаурс на конференции Olerom Forum 1, которая проходит сегодня в Киеве

Старая система расчетов – кредитные карты и банковская система в целом – не соответствуют требованиям цифровой эпохи. Мы нуждаемся в более быстрых инструменты платежа. И криптовалюты могут ими стать, уверен эксперт. Темпы развития Bitcoin и Ethereum быстрее, чем в случае любой другой технологии.

А уже через 5-10 лет виртуальные валюты уже будут широко использоваться для совершения платежей.

Подробнее о том, как криптовалюты станут массовым средством расчетов, Илья рассказал редакции PaySpace Magazine в интервью во время Olerom Forum 1. Читайте полный материал на сайте на следующей неделе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В рамках конференции инвестор также рассказал о сильных сторонах украинских стартапов. И о том, на что обращают внимание инвесторы, оценивая новый проект.

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